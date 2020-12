Num recente relatório divulgado pela conceituada organização Consumer Reports, esta colocou em causa a fiabilidade de alguns modelos elétricos do mercado. Estas conclusões colidem com a teoria de que os elétricos, por possuírem poucos componentes móveis, necessitam de menos manutenção e são mais fiáveis.

A Consumer Reports analisou dados de uma amostra de cerca de 330 mil automóveis elétricos nos Estados Unidos da América e chegou à conclusão de que modelos como o Audi e-tron, o Kia e-Niro e o Tesla Model Y requerem alguma atenção por parte dos seus proprietários. O modelo alemão regista falhas elétricas no sistema de transmissão, o coreano revelou alguns problemas no motor elétrico e o Tesla destacou-se por vários defeitos de fabrico, não necessariamente ligados à propulsão elétrica, como painéis mal alinhados e pintura de fraca qualidade.

Quer a Audi, quer a Kia, reconheceram as ocorrências e estão a trabalhar no sentido de as resolver, tendo assumido essa responsabilidade. Já a Tesla não quis comentar a questão junto da Consumer Reports. Por oposição, modelos como o Chevrolet Bolt e o Nissan Leaf já obtiveram, no passado, bons resultados nos testes de fiabilidade realizados.