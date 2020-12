A Tesla decidiu investir em solo europeu com a criação de uma Gigafactory em Berlim, Alemanha. Porém, as coisas não estão a correr de feição e a construção encontra-se, novamente, parada. De acordo com o meio alemão, Tagesspiegel, a agência do Ambiente do estado alemão decidiu parar a construção da Gigafactory devido à falta da realização de um depósito de 100 milhões de euros que, segundo as autoridades, serve como caução para o caso do projeto da fábrica seja rejeitado nas instâncias finais. Este denheiro será utilizado para suportar os custos associados a um possível desmantelamento.

O depósito, que deveria ter sido realizado até dia 17 de dezembro, foi contestado pela Tesla que queria o adiamento do pagamento para 15 de janeiro de 2021, um pedido realizado no dia 16 de dezembro. A título de curiosidade, o estado alemão de Brandenburgo tenciona transformar a zona da Gigafactoy numa espécie de zona rural, caso o projeto seja reprovado, daí a preocupação relacionada com o pagamento da caução.

Fonte: Tagesspiegel