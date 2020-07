O lançamento foi em 2018, tornando em marca um nível de equipamento que designou, no passado, os modelos desportivos da Seat, criando uma opção Premium desportiva dentro da casa espanhola. A gama Cupra cresceu rapidamente e hoje tem no seu porfólio quatro carros, um deles exclusivo. No futuro vão chegar os novos modelos com tecnologia híbrida Plug In (Formentor e Leon) e um 100% elétrico, o El Born.

“Apenas após 2 anos desde o lançamento da marca CUPRA, a sua gama de produtos está a expandir-se rapidamente. O CUPRAAteca marcou a entrada da marca num novo segmento, convertendo-se num enorme êxito,ao vender mais de 15.000 unidades desde o seu lançamento no final de 2018″ lembrou o CEO da Cupra, Wayne Griffiths. “Agora, a família cresceu, com o novo CUPRA Leon e este ano, mais tarde vamos introduzir no mercado o CUPRA Formentor, que é o primeiro veículo concebido e desenvolvido exclusivamente para a marca. Ambos os modelos, o Leon e o Formentor, integram um motor híbrido plug-in de alto desempenho, provando que a eletrificação e o desempenho podem ser uma combinação perfeita. A CUPRA agora com quatro modelos tem uma base sólida para o crescimento futuro da marca”.

E para que haja uma distinção entre a Seat e a Cupra, os modelos têm diferentes conceitos, ainda que todos partilhem o mesmo espírito, além de oferecer um alargado leque tecnológico e propostas de design diferentes.

A gama Cupra desfruta da caixa automática DSG (com conexão ‘shift-by-wire’ nos CUPRA Formentor e CUPRA Leon) e do sistema de direção progressiva, entre outros. Junta-se o sistema de controlo dinâmico de chassis (DCC) – que, se necessário, consegue ter um maior controlo automático sobre o veículo, principalmente a velocidades elevadas, ou através da seleção manual da firmeza dos amortecedores, que inclui um modo específico Cupra – o bloqueio do diferencial e os travões com assinatura Brembo.

Cada modelo Cupra tem o seu próprio estilo, mas também inclui elementos de design que ligam cada modelo à restante família. Por exemplo, o uso de tecnologia de iluminação, na qual se destacam os faróis dianteiros Full LED e os farolins traseiros em LED com indicadores de direção dinâmicos, além dos detalhes estéticos com orientação desportiva. Por outro lado, quando se aproximar do veículo recebe de imediato a iluminação de boas-vindas Cupra, dando acesso a um interior com alterações face aos modelos da Seat. Falamos dos bancos desportivos (de série no Cupra Formentor e nos Cupra Leon, opcionais no Cupra Ateca) que envolvem o corpo e ajudam a lidar com as prestações desportivas dos Cupra.

Os Cupra têmo Full Link com Apple CarPlay e Android Auto, integrando o controlo gestual e o reconhecimento de voz que agora interpreta ordens naturais, para conseguir uma interação mais simples e eficiente, sem retirar os olhos da estrada.