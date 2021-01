Conheça os sete finalistas ao prémio Car of The Year 2021

Já são conhecidos os sete finalistas ao prémio Car of The Year 2021 (COTY). Estes surgem de uma lista de 29 modelos, apresentada em dezembro, que foi “delapidada” pela avaliação de 60 membros do juri que representam 23 países europeus. Tradicionalmente o anúncio de Car of The Year é feito pela altura em que se