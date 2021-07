O novo Seat Arona chega a Portugal com um preço base de 20210€.

Apresentado em abril, o renovado Seat Arona pretende manter o título de modelo mais procurado da casa espanhola em Portugal e, para tal, recebe novos argumentos estéticos e tecnológicos. “Por cá”, o Seat Arona é comercializado nos níveis de equipamento Reference, Style, Xperience e FR. Ao nível de motores, está disponível com o três cilindros de 1.0 TSI com 95 e 110 cv, o quatro cilindros de 1.5 TSI com 150 cv e o 1.0 TGI. Veja todas as informações do novo Seat Arona aqui.

Conheça os preços do novo Seat Arona:

Tabela de preços recomendado de venda ao publico

1.0 TSI REFERENCE 5v95cv20 210 €1.0 TSI STYLE 5v95cv21 635 €1.0 TSI STYLE 6v110cv22 070 €1.0 TSI STYLE DSG 7v110cv23 560 €1.0 TSI XPERIENCE 6v110cv25 290 €1.0 TSI XPERIENCE DSG 7v110cv26 780 €1.0 TSI FR 6v110cv25 040 €1.0 TSI FR DSG 7v110cv26 625 €1.5 TSI EVO FR DSG 7v150cv30 260 €1.0 TGI STYLE 6v90cv21 855 €1.0 TGI FR 6v90cv24 820 €