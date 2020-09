O SUV elétrico Mazda MX-30 já está disponível no configurador oficial da marca. Este que é o primeiro 100% elétrico da história da marca nipónica já chegou ao território nacional com preços a arrancar nos 34535€. Tal como já tinha sido anunciado no lançamento do modelo, este está equipado com um propulsor elétrico, denominado e-Skyactiv, que garante um total de 145 cv de potência. Este é alimentado por uma bateria de 33,5 kWh que permite percorrer até 200 km com um único carregamento.

Em Portugal está disponível em dois níveis de equipamento, First Edition e Excellence. Este último subdivide-se em cinco diferentes configurações e em todas elas existe equipamento exclusivo. Comum a toda a gama são as luzes dianteiras e traseiras em LED e ainda jantes de 18 polegadas. No interior, destaque para o ecrã central de 8,8 polegadas onde se encontra o mais recente sistema de infotainment da marca, painel de instrumentos TFT de sete polegadas, sensores dianteiros e traseiros de estacionamento, sistema de navegação.

Conheça os preços do Mazda MX-30:

MX-30 e-Skyactiv First Edtion + Modern Confidence – 34 540 €

MX-30 e-Skyactiv First Edtion + Vintage Leatherette – 34 540 €

MX-30 e-Skyactiv Excellence – 35 250 €

MX-30 e-Skyactiv Excellence + Plus Pack + Modern Confidence – 37 660 €

MX-30 e-Skyactiv Excellence + Plus Pack + Modern Confidence + Pack Premium + Pack TAE – 39 760 €

MX-30 e-Skyactiv Excellence + Plus Pack + Vintage Leatherette – 37 660 €

MX-30 e-Skyactiv Excellence + Plus Pack + Vintage Leatherette + Pack Premium + Pack TAE – 39 760 €