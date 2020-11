Numa altura em que o Volkswagen Golf já está estabelecido no mercado português, chega agora a versão carrinha, Variant. Nesta primeira fase de lançamento oferece aos clientes motores a gasolina, Diesel e ainda mild hybrid com o acrescento dos níveis de equipamento Golf, Life, Style e R-Line. Ou seja, vêm substituir os até então utilizados denominados Trendline, Comfortline e Highline. Face à anterior geração a carrinha está mais comprida (4,63 metros) e tem maior distância entre eixos (2,68 metros). Ou seja, o interior beneficia com estas novas medidas ao garantir mais 38 mm de espaço para pernas na segunda fila de bancos.

Ainda no habitáculo, a bagageira com mais seis litros do que a anterior geração (611 litros no total), valor que pode chegar aos 1642 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. Destaque para a inclusão de soluções a pensar nas famílias como ganchos para o transporte de sacos e duas tomadas de 12 e 230V.

Quanto a motores a oferta é bem recheada. Na gasolina há duas opções: o três cilindros 1.0 TSI com 110 cavalos e o quatro cilindros 1.5 TSI com 130 ou 150 cv. Já no Diesel encontramos o motor 2.0 TDI com 115 ou 150 cavalos. Por fim, a grande novidade desta geração é a inclusão de variantes a gasolina mild hybrid. Falamos do bloco 1.0 eTSI com 110 cavalos e o 1.5 eTSI com 130 ou 150 cavalos.

Conheça os preços da nova Volkswagen Golf Variant:

Gasolina

Golf Variant 1.0 TSI 110 cv (caixa manual de 6 vel.) – 25335 €

Golf Variant 1.0 TSI 110 cv Life (caixa manual de 6 vel.) – 26907 €

Golf Variant 1.5 TSI 130 cv Life (caixa manual de 6 vel.) – 27406 €

Golf Variant 1.5 TSI 150 cv Life (caixa manual de 6 vel.) – 33048 €

Diesel

Golf Variant 2.0 TDI 115 cv Life (caixa manual de 6 vel.) – 33199 €

Golf Variant 2.0 TDI 150 cv R-Line (DSG de 7 vel.) – 47052 €

Gasolina e Mild hybrid

Golf Variant 1.0 eTSI 110 cv Life (DSG de 7 vel.) – 29 498 €

Golf Variant 1.5 eTSI 130 cv Life (DSG de 7 vel.) – 29088 €

Golf Variant 1.5 eTSI 150cv Life (DSG de 7 vel.) – 34 723 €

Golf Variant 1.5 eTSI 130 cv Style (DSG de 7 vel.) – 35016 €

Golf Variant 1.5 eTSI 150 cv Style (DSG de 7 vel.) – 41391 €