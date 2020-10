Alguma vez pensou qual é a marca automóvel mais valiosa do mundo? De acordo com o ranking “Best Global Brands” da Interbrand, há quatro fabricantes de carros no top 20 mundial. De acordo com o estudo, a Toyota a líder com 51,595 milhões de dólares (-8%), seguido da Mercedes-Benz com 49,268 milhões de dólares (-3%) e BMW com 39,756 milhões de dólares (-4%). No quarto lugar surge a Honda (20º no ranking total) com 21,694 milhões de dólares (-11%) e a fechar o top 5 encontramos a Hyundai com 14,295 milhões de dólares (35º do ranking). De referir que as primeiras quatro marcas perderam valor face a 2019, ao contrário da Hyundai que ganhou 1%.

Olhando para o ranking global, os cinco primeiros lugares pertencem a marcas tecnológicas (Apple, Amazon, Microsoft, Google e Samsung), seguido da Coca-Cola (6º lugar), Toyota (7º lugar) e Mercedes-Benz (8º lugar), a primeira marca automóvel de luxo do ranking. Destaque ainda para a Tesla que entra diretamente para o 40º lugar do ranking (sexta melhor entre os automóveis) com um 12,795 milhões de dólares de valor.

Veja o estudo completo aqui.