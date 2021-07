Em Portugal, os táxis adotam as cores verde e preta, mas é no resto do mundo? A Budget Direct criou uma série de “posters” que mostram alguns dos mais icónicos.

Quando se fala em táxis mais icónicos do mundo, rapidamente se pensa no design em amarelo das unidades que percorrem as ruas de Nova Iorque, ou na carroçaria distinta utilizada no Reino Unido. “Por cá” os táxis recorrem às cores verde e preto, e se outrora os Mercedes 190 dominavam os parques dos táxis, hoje o paradigma é diferente. A Budget Direct decidiu criar uma série de “posters” ilustrados de alguns dos designs mais reconhecidos de táxis do mundo.

Como pode ver na galeria em cima, nem sempre táxi é sinónimo de carro. De facto, enquanto no Sri Lanka se usa uma espécie de “Tuk Tuk”, na Guatemala os taxistas conduzem motos de três rodas. Vai também perceber que a Budget Direct escolheu um modelo específico para cada país com o Dacia Lodgy a ser o escolhido para Portugal.

Fonte e fotos: Budget Direct