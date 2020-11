A Porsche decidiu revelar alguns concepts criados entre 2005 e 2019 de veículos que ficaram em segredo até hoje. O projeto “Porsche Unseen” é um livro com mais de 300 páginas de fotos que mostra, pela primeira vez, alguns dos segredos mais bem guardados da marca alemã. “Os concepts visionários são o alicerce deste sucesso: oferecemos um conjunto de ideias sobre o design Porsche de amanhã e combinam a nossa forte tradição com as tecnologias pioneiras do futuro”, revela Oliver Blume, presidente do conselho executivo da Porsche AG.

Mas afinal, como surgem realmente estes concepts? “Quando chegamos ao desenvolvimento das nossas visões, não se trata apenas de trazer cada automóvel para a estrada. Pelo contrário, é mais uma questão de estabelecer espaço criativo e uma relação com o futuro”, salienta Michael Mauer, vice-presidente da Style Porsche. Assim, a linguagem de design para modelos futuros desenvolve-se a partir da visão de longo prazo. O principal objetivo de todos estes concepts é combinar o ADN do design da Porsche com uma engenharia de elevado nível.

Um bom exemplo disso é o Porsche 919 Street que foi desenvolvido com base na tecnologia utilizada no Porsche 919 Hybrid. Criado com um monocoque de carbono, tem os 900 cavalos debitados pelo sistema híbrido utilizado para vencer nas 24 Horas de Le Mans. Ou seja, é quase uma visão de como seria se a Porsche lançasse um veículo de estrada, muito idêntico ao utilizado na competição.

Fonte: Porsche