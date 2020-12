A Porsche apresentou em final de agosto o renovado Porsche Panamera. Este que é um modelo importante para a casa alemã, ao representar 12% do mix de vendas, começava a demonstrar a necessidade de uma atualização para se tornar ainda mais apelativo aos clientes. Tal como já foi referido aqui no Automais, o exterior do Panamera destaca-se pela inclusão de série da dianteira Sport Design, algo que era opcional até então, mas também uma revisão no que diz respeito a assinatura de luz. No entanto, um dos principais pontos de interesse é o aumento da oferta E-Performance, a divisão eletrificada da casa de Estugarda, que representa a grande maioria das vendas do modelo. Com o lançamento do novo Panamera 4S E-Hybrid, o modelo oferece assim, três variantes híbridas plug-in. O AutoMais esteve presente na apresentação nacional do Panamera e tivemos a possibilidade de conduzir esta nova versão na carroçaria Sport Turismo.

Ao volante do Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

Um dos primeiros detalhes que reparámos ao entrar no Porsche Panamera foi o conforto e espaço do habitáculo. De facto, tanto na primeira como na segunda fila de bancos os passageiros têm bastante espaço para pernas e ombros. Atrás, o espaço para cabeça é mais reduzido, mas não impede que adultos sintam conforto durante uma viagem mais longa. Na versão testada, a carrinha Sport Turismo, contamos ainda com 425 litros de bagageira. O acesso é bastante bom, porém, a mala dos cabos de carregamento ocupa um espaço significativo. Para além disso, o condutor tem agora um novo volante, o mesmo utilizado no Porsche Taycan, que apresenta uma boa pega e concentra em si vários comandos “à distância de um dedo”.

Ao fazermo-nos à estrada, apesar do trajeto ser curto e das más condições meteorológicas, percebemos o porquê da Porsche caracterizar o Panamera como um verdadeiro desportivo, mas com o conforto de uma berlina executiva de luxo. Os conceitos de conforto e dinamismo não costumam andar de “mãos dadas”, mas o Panamera demonstra que é possível. Relativamente ao motor, o Panamera 4S E-Hybrid está equipado com um bloco V6 de 2.9 litros biturbo (440 cv), associado a um propulsor elétrico (136 cv) que permite atingir uma potência combinada de 560 cavalos e um binário máximo de 750 Nm de binário. Durante o breve contacto percebemos que, com esta motorização, conseguimos ter um pouco de dois mundos. Por um lado, é possível andar “em silêncio” numa utilização mais contida graças ao propulsor híbrido. Este é alimentado por uma bateria de 17,9 kWh, ou seja, superior à utilizada nos híbridos plug-in pré-restyling que se ficava pelos 14,1 kWh. Assim, os novos Panamera eletrificados beneficiam de um crescimento de autonomia elétrica em cerca de 30% e, no caso do 4S E-Hybrid que testámos, a Porsche anuncia 53 quilómetros (ciclo WLTP). A este silêncio e tranquilidade juntamos ainda o conforto graças ao aprimoramento dos sistemas de controlo de chassis neste restyling.

Por outro, temos debaixo do pé direito 560 cavalos sempre prontos a entrar em ação. De facto, apesar do peso superior a duas toneladas na variante Sport Turismo, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de cinco segundos (com o pack Sport Chrono), segundo o anunciado pela Porsche.

Gama bastante diversificada

O renovado Porsche Panamera já se encontra em comercialização com as primeiras unidades a chegar aos Centros Porsche a partir de dezembro. A gama é bastante diversificada (preços e versões na tabela em baixo) visto que, para além da inclusão de novas variantes híbridas plug-in, a grande aposta da marca neste modelo, destaca-se pela possibilidade de escolher entre três carroçarias (berlina, Executive, Sport Turismo). Tudo isto acompanhado por potências que vão dos 330 cavalos (Panamera) até aos 700 cavalos do Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Conheça todos os preços do renovado Porsche Panamera:

Panamera – 120 930€

Panamera 4 – 125 973€

Panamera 4 Sport Turismo – 132 574€

Panamera 4 Executive – 139 064€

Panamera 4 E-Hybrid – 121 122€

Panamera 4 E-Hybrid Executive – 128 871€

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo – 124 075€

Panamera 4S – 146 914€

Panamera 4S Executive – 164 264€

Panamera 4S Sport Turismo – 155 959€

Panamera 4S E-Hybrid – 138 589€

Panamera 4S E-Hybrid Executive – 152 857€

Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo – 141 541€

Panamera GTS – 189 531€

Panamera GTS Sport Turismo – 193 787€

Panamera Turbo S – 238 569€

Panamera Turbo S Executive – 253,511.00

Panamera Turbo S Sport Turismo – 243 085€

Panamera Turbo S E-Hybrid – 202 550€

Panamera Turbo S E-Hybrid Executive – 216 449€

Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo – 205 502€