Em Portugal, é relativamente fácil encontrar lugares de estacionamento. Mesmo no centro das principais cidades existem parques pagos que, por norma, costumam ter lugares vagos. Contudo, há alguns locais no mundo em que o lugar de estacionamento é um bem tão ou mais precioso do que o próprio carro. Um condutor teve de pagar, imagine-se, mais de 1 milhão de euros para ter um lugar para estacionar o seu veículo, batendo assim o anterior recorde de lugar de estacionamento mais caro do mundo.

No entanto, não se trata de um lugar qualquer. De facto, é um espaço dentro do novo complexo residencial de luxo dentro da região administrativa The Peak, no Mount Nicholson, Hong Kong. Esta é uma clara demonstração de como têm escalado os preços dos locais de estacionamento em Hong Kong nos últimos anos que, diga-se, já chega a 68 mil euros em zonas residenciais normais.