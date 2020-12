Os Tesla são alguns dos carros mais avançados tecnologicamente da atualidade. Um dos detalhes que tem estado várias vezes na ordem do dia é a “Tesla Cam” que tem sido uma ajuda para a polícia no que diz respeito a acidentes rodoviários. De facto, esta tecnologia é utilizada como prova para descobrir quem tem ou não razão em caso de embate. Desta vez, um Tesla Model 3 captou um Nissan Sentra a aproximar-se a alta velocidade, desviar-se para a faixa da esquerda, bateu na traseira do Tesla e acabou no separador central.

Ao observarmos o vídeo várias vezes, continuamos sem perceber se houve intenção de tentar abalroar o Tesla ou se simplesmente perdeu o controlo do veículo. A título de curiosidade, o condutor do Model 3 referiu que estava no modo Autopilot, o que pode explicar o porquê de ter levado o toque e o veículo ter continuado estável.