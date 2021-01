De acordo com um meio de comunicação venezuelano, foi aberto um novo concessionário da Ferrari, o denominado Maranello Motorsport, em Caracas, Venezuela. No entanto, esta notícia tem gerado alguma polémica porque muitos acreditam que vender veículos de luxo na capital venezuelana é uma “demonstração da desigualdade que existe no país”. Perante este acontecimento, o líder da oposição, Juan Gaidó, recorreu ao Twitter para reforçar ainda mais a polémica. O venezuelano referiu que um cidadão necessita de 25 mil anos de ordenado para poder comprar um supercarro com estas características, uma clara demonstração das dificuldades e pobreza extrema que se fazem sentir na Venezuela.

Relativamente ao concessionário da Ferrari, as informações divergem. Enquanto uns meios defendem que o mesmo já existia, apenas mudou de instalações, outros acreditam que é realmente um concessionário novo.

