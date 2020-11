Concept Skoda Slavia colocado à prova pela imprensa especializada

O Skoda Slavia é o sétimo modelo da marca checa a resultar da mente criativa dos elementos da Skoda Academy e foi recentemente mostrado no Reino Unido. A imprensa especializada britânica colocou-o igualmente à prova no centro de testes de Millbrook. O Slavia é o resultado do trabalho e dedicação de 31 estudantes daquele programa,