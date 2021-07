O Chevrolet Camaro preparado pela Hennessey, denominado “the Exorcist”, debita 1000 cv e será limitado a 30 unidades.

A Hennessey está de parabéns. De facto, a preparadora norte-americana está a celebrar o seu 30º aniversário e, diga-se, da melhor maneira possível. Isto porque, anunciou uma nova série limitada a 30 unidades do Chevrolet Camaro “The Exorcist”. Tal como o nome indica, não estamos perante um simples muscle car. A preparação da Hennessey chega aos 1000 cv e 1197 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 96 km/h em 2,1 segundos e percorrer um quarto de milha em 9,57 segundos. Tudo isto acompanhado por uma velocidade máxima de 349 km/h.

Face ao “The Exorcist” base, que foi revelado em maio do presente ano, esta edição limitada diferencia-se por um logo específico junto às rodas dianteiras, bem como, uma placa com o número de cada unidade. Para além do preço do Camaro ZL1, esta modificação custa 114 mil euros e vem com uma garantia de dois anos ou 39 mil quilómetros.