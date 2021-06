É cada vez mais comum as marcas de luxo automóvel oferecerem produtos “lifestyle” exclusivos e caros. Um dos mais recentes casos é a Aston Martin que, em parceria com a Girard-Perregaux, empresa suíça de relógios de luxo, lançou um novo produto. Falamos do Tourbillon Three Flying Bridges Aston Martin Edition, um relógio que custa uns incríveis 146600 dólares, sensivelmente 120 mil euros, e apenas vão ser construídas 18 unidades.

O relógio é feito em titânio e conta com uma caixa de 44 milímetros. O interior faz jus ao nome, visto que apresenta três pontes, que são inspiradas no relógio de bolso do século XIX de Girard-Perregaux. Para além disso, é possível ver todo o mecanismo do relógio. “Raramente trabalhamos com outros para reinterpretar o Three Bridges, contudo, nesta ocasião, abrimos uma exceção, cientes da habilidade da Aston Martin ao nível de design”, revela Patrick Pruniaux, CEO da Girard-Perregaux.