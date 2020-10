Se tem um dos elétricos da Nissan, ou está a pensar comprar um, esta notícia é para si. A Nissan Portugal anunciou que, a partir de agora, os clientes com Leaf ou e-NV200 vão beneficiar de um desconto nos custos de carregamento. Isto só é possível graças à parceria com a Galp que inclui a atribuição de condições de tarifas de eletricidade exclusivas aos clientes “com o objetivo de reforçar a liderança na Mobilidade Elétrica e alargar a rede de carregamento”.

Assim, todos os clientes com automóveis elétricos da Nissan, atuais, futuros, privados ou empresas, vão poder usufruir desse benefício. Para tal, basta aderir ao cartão Galp Electric e ganha um desconto de 25% na tarifa de eletricidade para carregamento. Caso os clientes usem Galp para o abastecimento doméstico de eletricidade, o valor chega aos 33%. De referir que os clientes podem usufruir deste desconto em todos os postos de carregamento público da rede Mobi.e, independentemente do operador do mesmo.