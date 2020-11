A Citroën e a Polestar encontram-se neste momento numa luta nos tribunais e a culpa é dos seus símbolos. Segundo a Citroën, o símbolo da Polestar é demasiado idêntico ao seu, o double chevron de desenho centenário que representa as saliências das engrenagens mecânicas desenhadas por André Citroën.

Assim, os advogados da marca francesa decidiram levar a Polestar a tribunal, um processo que teve início em julho de 2019. Ainda que a marca nórdica tenha negado qualquer intencionalidade, os franceses referem que há também demasiadas parecenças com o símbolo da DS Automobiles.

O tribunal parisiense chegou finalmente a um veredito e mesmo assumindo que a probabilidade de ambos os símbolos serem confundidos ser bastante reduzida, a decisão foi tomada a favor dos interesses da marca Citroën, com registo que data dos primórdios do automóvel. Também o símbolo da DS chegou dez anos antes do da Polestar.

Segundo avança um site da especialidade, a Polestar terá ainda de pagar uma multa de 150 mil euros por danos de imagem e foi igualmente banida de vender automóveis em França por um período mínimo de seis meses.