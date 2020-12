Citroën C5 Aircross Hybrid

Texto: João Isaac

O formato e o motor do momento com o conforto de sempre

O C5 Aircross representa o topo da oferta da Citroën e é, também, nesta versão Hybrid, o responsável pelo início do processo de eletrificação da gama da marca do “double chevron”. Com a adoção deste motor híbrido plug-in – que partilha, por exemplo, com o Opel Grandland X e com o Peugeot 3008 – a Citroën fortalece, com um argumento atualmente essencial, aquela que já era uma das propostas mais completas do segmento.