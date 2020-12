Depois de 345 722 unidades vendidas na Europa durante os seis anos de comercialização, a Citroën ditou o fim do C4 Cactus na Europa. Sem sucessão direta na nova geração do C4, o nome Cactus deixou a sua marca no mercado graças ao visual arrojado. A principal nota de destaque foi o surgimento dos Airbumps. Se por fora praticamente toda a gente consegue distinguir um C4 Cactus, no interior destaca-se pelos bancos estilo sofá extremamente confortáveis. Destaque ainda para os vidros traseiros com abertura em compasso, algo que nunca mudou desde o lançamento.

Em 2018 chegou um facelift com o objetivo de se tornar mais apelativo e avançado tecnologicamente, com o visual a mais berlina compacta do que crossover. Uma das grandes novidades passou pela inclusão da suspensão com amortecedores de batentes hidráulicos. Apesar de não ter continuidade, o novo C4 tem um visual bastante semelhante ao Cactus, mas focado no “mundo SUV”.