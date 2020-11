Citroën Ami vence prémio “A Star is Born”

O júri do Autobest, do qual fazem parte jornalistas especializados de 31 países europeus, incluindo o português Rui Pedro Reis da SIC, distinguiu o Citroën Ami com o prémio especial “A Star is Born”. O Ami foi distinguido pela sua personalidade inovadora pensada para uma mobilidade individual limpa e inteligente. O pequeno Ami é já