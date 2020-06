O Ministério da Indústria, Informação e Tecnologia da China já revelou o ID.4, antes da VW o apresentar oficialmente.

A situação explica-se facilmente: todos os construtores que querem lançar um carro na China, têm de enviar fotos oficiais e finais do modelo para o ministério, sendo que essas fotos são publicadas no seu sítio de internet. Até agora não havia muita curiosidade sobre esse procedimento, mas a verdade é que muitos modelos que ainda não foram lançados estão no sítio do ministério. Verdade que 99% são de carros exclusivos para a China, mas desta feita lá está o ID.4, exposto sem a mínima camuflagem.

VW ID.4 X

O carro, 100% elétrico, deverá ser propostos em duas versões, o ID.4 X e o ID.4 Crozz, com o duplo Z a surgir pela primeira vez na história num modelo de produção em série da VW.

VW ID.4 Crozz

A revelação do ID.4 não trouxe muitas surpresas, confirmando-se que o ID.3 foi colocado num escantilhão e deu origem ao ID.4 e de acordo com informações obtidas de várias fontes, os dois ID.4 revelados têm diferentes comprimentos e alturas, mantendo a distância entre eixos. Contas feitas, ambos têm 2765 mm de distância entre os eixos e os 1852 mm de largura, mas o ID.4 X (o carro cinzento) tem 4612 mm de comprimento e 1640 mm de altura, enquanto o ID.4 Crozz (o carro branco) tem 4592 mm e 1629 mm de comprimento e altura, respetivamente. Onde está a diferença? No desenho dos para choques e na altura ao solo.

A plataforma será a MEB do grupo VW e o ID.4 terá o mesmo motor do ID.3, com 204 CV, montado no eixo traseiro, acredita-se, tal como sucede no ID.3. As opções de bateria serão iguais às do ID.3 assegurando autonomia até 500 km.