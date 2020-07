As férias chegaram, estamos perante um “novo normal” e as viagens de avião são arriscadas, dizem. Por isso e porque as férias vão ser cá dentro, o seu automóvel vai ser fundamental. Assim, antes de se fazer à estrada, por favor, faça uma boa revisão ao seu carro para que este não o deixe ficar mal. Porque gostamos de o ajudar, aqui ficam 5 dicas para usar quando levar o carro á revisão.

1. Não perca nenhuma revisão anual

Mesmo que tudo lhe pareça bem e controlado, você não é mecânico e por isso, se está na hora de ir á revisão… vá! Um automóvel é composto por peças mecânicas e precisa de uma manutenção básica para garantir a lubrificação dos componentes. Além disso, a manutenção contribui para valorizar o valor do carro e mantê-lo na garantia.

2. Marque a revisão com antecedência

Não deixe de fazer a sua marcação com antecedência, aproveitando as novas ferramentas digitais. Mesmo que só utilize o automóvel para deslocações casa-trabalho, deve na mesma marcar a revisão e garantir que naquele dia vai ser possível levar o carro à oficina. Com a marcação, evita star à espera e aglomerações sempre indesejadas nesta época. Indesejadas e proibidas, lembre-se!

3. Pesquise a opção melhor para si e para o automóvel

Procure por uma boa relação custo-benefício, no que diz respeito a procurar a melhor opção para o seu automóvel. Cada modelo tem necessidades específicas, pelo que é importante deixar o carro na mão de especialistas autorizados. Não facilite que isso mais tarde vai-se virar contra si!

4. Não se esqueça que o barato sai caro

Peças baratas, manutenções deixadas a meio, revisões defeituosas… Na hora de garantir a segurança do nosso carro e, por conseguinte, nossa e da nossa família, não se esqueça que o barato sai caro. Uma vez mais… não facilite!!!

5. Consulte o plano de manutenção do seu veículo

Siga o plano de manutenção do seu veículo, seja antigo ou moderno. Desta forma, não terá surpresas desagradáveis. Além disso, os outros condutores e a sua carteira, agradecem! Vai também manter a longevidade do seu veículo, o que a longo prazo é extremamente benéfico, particularmente para a sua carteira!