Os fabricantes de automóveis chineses são conhecidos por, em alguns casos, fazer veículos bastante semelhantes a modelos já conhecidos em solo europeu. De facto, os designers chineses utilizam uma forte inspiração do “velho cotinente”. Mais uma vez isso acontece com o Changahn Uni-K, um SUV acabado de lançar que dizem ter várias semelhantes com um modelo alemão, mais precisamente o Cayenne Coupé. Contudo, esta inspiração só é, na opinião do AutoMais, visível na traseira ao apresentar uma linha de tejadilho a descair até à bagageira e os farolins e unirem-se por uma barra de luz. Tirando isso, a dianteira é bastante mais “visionária” ao apresentar-se com assinatura de luz elegante e com um toque de design muito próprio da China.

Para já ainda não há fotos do interior, mas a Changan Auto afirma que este vai ser revelado no Salão Automóvel de Guangzhou no final de novembro. Quanto ao motor, este será bem mais contido do que o Cayenne Coupé e só terá uma opção. Falamos de um bloco quatro cilindros de 2.0 itros com 232 cavalos e 360 Nm de binário. Outro dado em que são bem diferentes é o preço. O Changan Uni-K chega aos concessionários chineses no primeiro trimestre de 2021 e o preço de entrada será de 23 mil euros.