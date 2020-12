Nos últimos tempos temos assistido a Herbert Diess, CEO do Grupo Volkswagen, de “mãos dadas” com a Tesla de Elon Musk. De facto, o líder do gigante alemão vê a marca norte-americana como um exemplo e tem dado bastante crédito no que diz respeito a veículos 100% elétricos. Porém, se no passado afirmou ser complicado competir com a Tesla, agora o discurso é bem diferente.

De acordo com um post realizado pelo CEO na conta oficial do LinkedIn, Diess refere a “Mission T” como o projeto para competir com a marca norte-americana. Um dos principais detalhes que merece destaque desta “missão” é o foco em utilizar a Audi como a marca do grupo para liderar a transição elétrica. Uma das principais perguntas da reunião entre todos os executivos senior do Grupo durante a apresentação do “Mission T” foi: “O que temos de conquistar nos próximos seis meses para apanhar a Tesla em termos de tecnologia em 2024?”.

Ora, perante isto, o CEO do Grupo Volkswagen chegou à conclusão de precisam de se tornar numa organização menos burocrática, quase como uma start-up, para conseguir atingir os níveis de inovação da marca liderada por Elon Musk. Para tal, foi criado o projeto Artemis que tem como objetivo produzir um “carro elétrico bastante eficiente” da Audi, o primeiro veículo deste programa.

