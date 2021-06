Se quer comprar e receber um Lamborghini em 2021 deve apressar-se. Isto porque, segundo Stephan Winkelmann, CEO da Lamborghini, a marca italiana já esgotou 10 meses da capacidade de produção do presente ano. Este fenómeno deve-se ao “forte crescimento” em 2021, muito por culpa do regresso à normalidade após um longo período de confinamento. Neste momento, a gama da Lamborghini é composta pelos Aventador e Huracan, mas o grande impulsionador de vendas é o SUV Urus.

Recentemente, a marca italiana anunciou o seu plano de eletrificação para os próximos anos. Relativamente ao caminho a percorrer, o plano é feito em três fases. A primeira, pensada para o presente ano e para o próximo, remete para uma celebração dos motores a combustão. Ou seja, vão ser apresentados modelos de homenagem ao recente período de sucesso contínuo da empresa e, para tal, serão revelados dois novos carros com motor V12 já em 2021.

A segunda fase, que pretende estar concluída até 2024, remete para a transição híbrida. Para tal, em 2023 a Lamborghini vai lançar o primeiro carro híbrido de produção em série e, no ano seguinte, toda a gama vai ser eletrificada. Com esta medida, a marca pretende reduzir as emissões CO2 em 50% até ao princípio de 2025. De modo a realizar esta transição, a Lamborghini vai investir mais de 1.5 mil milhões de euros em quatro anos.

Por fim, a terceira fase, pensada para a segunda metade da década, passa pelo lançamento do primeiro 100% elétrico da Lamborghini. Este será o quarto modelo da gama e vai ter um papel importante sem fugir ao ADN da marca.

Fonte: Automotive News Europe