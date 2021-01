O leilão de Scottsdale, que vai decorrer em março de 2021, é um dos mais importantes do ano para a leiloeira Barrett-Jackson. No entanto, este ano vai ser ainda mais marcante porque num grande grupo de Mustang Shelby dos anos 60, há um que se destaca: O Ford Mustang Shelby GT350 de 1965 do próprio CEO da leiloeira. De facto, Craig Jackson decidiu que está na altura de dar uma nova garagem ao clássico norte-americano. “Eu acredito que este é, simplesmente, o melhor Shelby GT350 de 1965 do planeta e o carro tem um incrível pedigree”, afirmou o CEO. “Não poupamos a despesas para fazer do 5S553 o melhor exemplar restaurado, e os elogios validam a autenticidade”, acrescentou.

Quanto a esta unidade, foi utilizada em demonstrações e publicidades da época e, depois de se retirar deste tipo de funções, ficou fechado numa casa privada até 2016. Quando foi descoberto foi restaurado à glória original com toda as peças originais.

Fonte: Barrett-Jackson