O município de Cascais passa a contar com dois autocarros movidos a hidrogénio. Produzidos em Ovar pela Caetano Bus, os H2.City Gold estão equipados com célula de combustível desenvolvida pela Toyota e garantem uma autonomia a rondar os 400 quilómetros com apenas um carregamento. Estes dois meios de transporte vão integrar o serviço municipal de transporte rodoviário em Cascais e vão ser utilizados em rotas na zona do Parque Natural de Sintra-Cascais. Para além disso, vão percorrer Guincho e Pisão durante o verão.