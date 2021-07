O casal levou para casa uma de 20 unidades da edição limitada “Phantom Tempus Collection” e um Rolls-Royce Dawn Black Badge feito à medida.

Um casal, Glenn e Gigi Moss, decidiram celebrar o 40º aniversário com duas “prendas” que não se dão todos os dias. De facto, o casal decidiu adquirir um par de Rolls-Royce, entregues numa celebração exclusiva, mas não se tratam de uns “simples” Rolls-Royce. Isto porque, o Mr. Moss adquiriu um de apenas 20 exemplares produzidos pela edição especial “Phantom Tempus Collection”. Esta unidade, construída à mão em Inglaterra, está revestido por uma cor branca (Crystal sob Artic White), cor essa que se mantém no interior com acabamentos em preto.

Já para a mulher Moss, trata-se de um Rolls-Royce Dawn Black Badge feito à medida com uma carroçaria revestida a vermelho. De referir que esta unidade está equipada com o Aero Cowling feito à medida que transforma de forma rápida o descapotável de quatro lugares num roadster de dois lugares.

“Eu não conseguia pensar numa melhor maneira de marcar um momento especial para a minha vida e da Gigi do que com dois Rolls-Royce. A beleza de encomendar um Rolls-Royce é torná-lo pessoal e íntimo. Phantom Tempus forneceu uma tela maravilhosa para personalizar a pintura da nossa vida juntos. E a adição do Rolls-Royce Dawn Black Badge é uma declaração de celebração do facto de levarmos a nossa paixão pela vida por muito tempo no futuro. Algumas coisas são intemporais e é por isso que celebramos”, referiu Gleen Moss.