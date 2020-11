A carta de condução e os documentos do automóvel vão adotar o formato digital. Esta é uma das alterações que o Governo vai implementar ao Código da Estrada. Desta forma, os condutores vão poder passar a mostrar os documentos às autoridades através do seu smartphone.

Esta nova aplicação permite associar quer o título de condução do cidadão, quer toda a documentação associada ao seu automóvel, como o registo de propriedade, o certificado do seguro e a ficha da inspeção periódica obrigatória. No caso de uma operação stop em que as autoridades não disponham dos meios necessários para leitura dos documentos digitais, o condutor terá um prazo de 5 dias para os mostrar em papel numa esquadra.

As alterações prevêem igualmente multas mais pesadas para os condutores que utilizem o telemóvel ao volante, infração agora equiparada à da condução sob influência do álcool. A coima pode ir de 250 a 1250 euros, o dobro do valor anterior. Para além disso, o condutor arrisca-se a perder três pontos na sua carta.