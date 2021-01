O carro da Apple é um dos mais recentes mistérios da indústria automóvel. Sendo a gigante tecnológica uma marca que gosta de manter os desenvolvimentos bem escondidos, as informações são bastante escassas. Certo é que o denominado “Project Titan” continua em cima da mesa e parece que o carro vai mesmo ser produzido. No entanto, novos rumores do site InsideEVs revelam que, ao contrário do que seria de esperar, o veículo da Apple pode procurar mercados de luxo elétricos e não o segmento de compactos. Caso isso aconteça, vai procurar “bater de frente” com marcas como a Lucid Motors ou a Tesla.

A Automotive News Europe vê isto como uma possibilidade, mas também como um grande investimento. De facto, o meio revela que esta alteração de estratégia poderá representar um investimento de 230 mil milhões de dólares. Estes novos rumores surgem após as informações de que a Hyundai pode tornar-se parceira técnica da Apple para o desenvolvimento de um veículo autónomo.

Fonte: InsideEVs / Automotive News Europe