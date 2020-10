A CarNext.com, uma das principais plataformas de carros usados, lançou uma nova linha de serviços online em resposta à crescente procura pelo comércio online. Esta nova abordagem inclui agora visitas virtuais a veículos, entrega ao domicílio e ainda o serviço “Click & Collect”. Estas novas medidas estão a ser implementadas em resposta à maior procura devido à pandemia de Covid-19.

“A aquisição de veículos online disparou devido às restrições da Covid-19. Ao mesmo tempo, percebemos que as pessoas ainda querem um apoio extra quando completam uma compra tão importante. Para colmatar a lacuna da experiência, introduzimos uma linha de serviços aos clientes do comércio online – incluindo consultas e inspeções virtuais e entrega ao domicílio – para dar aos nossos clientes a confiança de que necessitam para completar a sua compra de um automóvel, totalmente online. Acreditamos que esta abordagem híbrida é o que os clientes procuram no ‘novo normal’. Estamos a assistir a uma procura crescente dos nossos novos serviços, o que conduziu a milhares de conversas em vídeo com potenciais clientes”, refere Luís Lopes, Diretor da CarNext.com.

As visitas virtuais permitem aos clientes ver todos os detalhes das viaturas, bem como fazer perguntas e pedir aconselhamento a um especialista, em tempo real. A visita demora entre 15 a 30 minutos. Já os serviços de entrega ao domicílio e “Click & Collect” permitem que o cliente, após a compra online, possa recebê-lo no dia, hora e local que lhe for conveniente ou, em alternativa, recolhê-lo num dos centros da CarNext.

Esta nova linha de serviços está disponível em todos os países onde a CarNext.com está presente e pretende responder às necessidades das pessoas que, através de um inquérito realizado na sequência da atual situação delicada em que vivemos, mostraram que preferem conduzir o seu próprio carro do que utilizar os transportes públicos. Cerca de 80% dos inquiridos pensam desta forma e um terço dos condutores admite comprar o seu próximo automóvel através de plataforma online.