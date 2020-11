O Mercedes-Benz Classe G é um dos 4×4 mais reconhecidos do mercado. De facto, o modelo alemão ganhou fama pela versatilidade que apresenta e por manter o visual “quadrado” ao longo de toda a história do modelo. Contudo, há sempre espaço para melhorias e, desta vez, a Carlex Design, preparadora polaca, criou o Mercedes-Benz Classe G Racing Green Edition. Tal como o nome indica, o SUV alemão recebe um visual exterior com a mítica cor British Racing Green, a mesma utilizada nos carros clássicos de competição britânicos, contudo, consegue ser inovadora. Isto porque a mesma foi pintada à mão e garante uma tonalidade pouco uniforme que garante um visual idêntico a alumínio escovado. Destaque ainda para a utilização de cor dourada na parte inferior das portas.

Esta pintura fora do comum é acompanhada por jantes de 22 polegadas e diversas insígnias referentes à edição especial. Como seria de esperar, o interior também recebe um tratamento “vintage”. Assim, foram incluídos novos bancos mais desportivos e um interior revestido a pele castanha com costuras a preto. Este é acompanhado por detalhes em verde escuro. O toque final é dado por diversas partes em fibra de carbono utilizado, por exemplo, no volante.

Fonte: Carlex Design