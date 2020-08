O Land Rover Defender ainda tem pouco tempo de mercado, mas as empresas de modificações não deixam escapar nada. Desta vez, a Carlex Design, preparadora polaca, tornou o mítico jipe num carro ainda mais exclusivo. Para tal, começaram com um Defender 110 e criaram a “Yachting Edition” que é, segundo a empresa, a “combinação perfeita entre performance fora-de-estrada, fiabilidade, e estilo marinho de luxo”.

Se por fora recebe um revestimento em prateado escovado, é no interior que acontecem as principais alterações, aliás, há duas escolhas diferentes. A primeira recorre a pele branca com detalhes em madeira, algo já visto numa outra criação da empresa com o Classe G. Enquanto a segunda é ligeiramente mais extravagante com pele dourada e detalhes em prateado escovado. Por fim, ainda não há preços para as modificações da Carlex Design, mas certamente não será barato.