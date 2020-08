A marca americana propriedade da General Motors (GM) revelou, finalmente, o Lyriq, um protótipo que é o primeiro passo da GM rumo ao futuro elétrico, particularmente da marca de luxo Cadillac.

O protótipo mostra, sem surpresa, um SUV elegante que surge aos nossos olhos com uma definição face ao modelo final de produção entre 80 a 85%. Está baseado na nova plataforma modular para veículos elétricos da GM e está equipado com a motorização Ultium, oferecendo mais de 480 km de autonomia graças á bateria de 100 kWh. O Lyriq é compatível com carregadores 150kW DC e terá versões de tração traseira ou integral. Segundo Steve Carlisle, vice-presidente executivo da Cadillac e presidente da GM North America, “liderada pelo Lyriq, a Cadillac irá redefinir o luxo americano nas próximas décadas com um portfólio de modelos 100% elétricos. Vamos oferecer experiências que ativam os sentidos, antecipam desejos e permite aos nossos clientes jornadas extraordinárias.”

Um dos destaques do Lyriq reside no interior e no ecrã verdadeiramente gigante com 33 polegadas LED, que ocupa a maioria do tabliê do Lyriq. Diz a Cadillac que este ecrã possui a maior resolução (e também o maior número de pixels) da indústria automóvel, com mais de bilião de cores, 64 vezes mais que o habitual. Há, também, um novo “head up display” com realidade aumentada que fornece informações diversas e muito completas, particularmente no sistema de navegação. E, claro, o Lyriq tem disponível a mais recente versão do “SuperCruise”, o sistema de condução autónoma. O carro terá um sistema de cancelamento de ruído que usa mais microfones e aceleradores do que até agora. O Cadillac Lyriq utiliza uma bateria que requer muito menos cobalto (70% menos) e tem um controlo eletrónico avançado que elimina quase 90% dos cabos hoje necessários.

O Lyriq será o primeiro SUV 100% elétrico da Cadillac e estará à venda em 2022, prometendo a marca de luxo da General Motors que o preço será muito competitivo.