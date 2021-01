A Sociedade Comercial C. Santos celebra na próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro, 75 anos e para o celebrar, vai oferecer até 75 experiências de condução AMG no Autódromo Internacional do Algarve aos clientes que contratualizarem automóveis naquele dia.

A oferta inclui cinco experiências distintas ao volante de modelos AMG no circuito de Portimão. As primeiras três decorrem fora do circuito propriamente dito e são: Dynamic Control, Drift Control e Teste do Alce. Serão realizadas com os A35 e C63. Já em circuito, as restantes duas experiências serão feitas ao volante do C63 e de um exclusivo AMG GT C.