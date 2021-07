Esta nova joint venture vai dar origem à Bugatti Rimac.

Depois de vários rumores a Bugatti muda de mãos. De facto, o Grupo Volkswagen, atual detentor da marca de Molsheim, vai dar a sua parte à Porsche que, em conjunto com a Rimac, vão criar uma nova Joint Venture que vai comandar o futuro da Bugatti. Isto vai dar origem a uma nova empresa: Bugatti Rimac. Assim, 55% passará a ser da Rimac, enquanto a restante percentagem pertence à Porsche, uma mudança que deve acontecer apenas no último trimestre do presente ano. Quanto à liderança, o croata Mate Rimac será o CEO da nova empresa.

Assim, apesar de ainda ser cedo para falar de novos modelos, sabemos que a Bugatti vai beneficiar da tecnologia eletrificada da Rimac para aumentar a sua gama com especial foco na eletrificação. De referir que, quanto à sede, vai continuar tudo na mesma, ou seja, a Bugatti mantem-se em Molsheim, França, e vai continuar a apostar em carros exclusivos e de luxo como tem feito até aqui.

“Este é um momento verdadeiramente emocionante na curta, mas em rápida expansão, da história da Rimac Automobili. Já passámos por tanta coisa em tão pouco tempo, mas esta nova aventura eleva as coisas a um nível completamente novo. Rimac e Bugatti são uma combinação perfeita em termos do que cada um de nós tem de melhor. Como uma empresa de automóveis e de tecnologia jovem, ágil e acelerada, estabelecemo-nos como pioneiros do setor em tecnologia elétrica.”, refere Mate Rimac, fundador e CEO da Rimac. “A Bugatti, com mais de um século de experiência em excelência de engenharia, também possui um dos patrimónios mais excecionais de qualquer empresa automóvel da história”, acrescentou.