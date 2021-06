Foi preciso a Rolls-Royce lançar o Boat Tail para que o Bugatti La Voiture Noire perdesse o título de carro mais caro do mundo. Ainda assim, estamos perante um hipercarro que custa uns incríveis 11 milhões de euros antes de impostos e que está perto de ser entregue ao seu dono. A marca de Molsheim mostrou o “produto final” que vai ser entregue a um cliente ainda desconhecido e que, como podemos ver pelas fotos, não está muito distante do protótipo apresentado em março de 2019.

De recordar que o Bugatti La Voiture Noire nasce como uma homenagem ao Type 57 SC Atlantic e como celebração dos 110 anos da marca. Construído com a mesma base do Bugatti Chiron, diferencia-se pelo aumento de 250 mm de distância entre eixos. A carroçaria apresenta superfícies em carbono com um acabamento denominado “black carbon glossy”. Quanto aos faróis, estes contam com mais de 25 elementos individuais, a grelha dianteira foi impressa em 3D e o trabalho realizado nos farolins é uma estreia da Bugatti.

Tudo isto é acompanhado por um motor W16 de 8.0 litros com quatro turbos que debita 1500 cv, ou seja, a mesma mecânica do Chiron. Por fim, o dono do one-off Bugatti La Voiture Noire ainda não é conhecido, mas o craque português, Cristiano Ronaldo, posiciona-se como um dos possíveis compradores do hipercarro da Bugatti.