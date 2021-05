Criado para celebrar o 110º aniversário da Bugatti, o La Voiture Noire é uma verdadeira “jóia”. Não só pelo preço, 11 milhões de euros, antes de impostos, mas também todo o processo de preparação e criação do mesmo. A marca de Molsheim recorreu às redes sociais para mostrar algumas fotos oficiais do hipercarro durante a fase de testes e anunciou que, no total, já foram investidas 65 mil horas no desenvolvimento do La Voiture Noire.

Equipado com o motor W16 de 8.0 litros, esta obra de arte sobre rodas debita 1500 cv. Apesar de partilhar vários elementos com o Chiron, tem uma carroçaria inspirada no Type 57 SC Atlantic, um dos modelos mais icónicos da marca francesa que apenas conheceu quatro unidades. Quanto ao Bugatti La Voiture Noire, este é um “one-off” e vai ser entregue a um cliente “muito especial”. Até ao momento não se sabe quem é, mas o português Cristiano Ronaldo é um dos nomes em cima da mesa.