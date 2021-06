A Bugatti decidiu alargar a gama Chiron com o Super Sport. Esta nova versão tem como base a mecânica e carroçaria do Super Sport 300+, mas ao contrário da edição limitada em que o foco era a redução de peso e a procura por velocidades estratosféricas, o Super Sport mantém-se fiel à filosofia da marca ao conjugar “velocidade máxima e luxo absoluto”, segundo revela Stephan Winkelman, líder da marca de Molsheim. Assim, face ao Chrion base, o Super Sport tem uma secção traseira 25 cm mais longa, uma espécie de “longtail”, que o transforma num verdadeiro Grand Tourer. Destaque ainda para a inclusão de um novo difusor que apresenta saídas de escape inspiradas no EB110.

Ao partilhar grande parte dos componentes mecânicos com o Chiron base, esta nova versão está equipada com o motor W16 de 8.0 litros com quatro turbos, contudo, apresenta-se com mais 100 cv para um novo total e 1600 cv e 1600 Nm de binário. Com estes valores, é possível acelerar dos 0 aos 200 km/h em 5,8 segundos e dos 0 aos 300 km/h em 12,1 segundos. Já a velocidade máxima é de 440 km/h. Para conseguir atingir valores tão elevados, a Bugatti recorreu a uma versão especial do pneu Michelin Pilot Sport Cup 2.

Relativamente ao chassis, a Bugatti realizou algumas alterações, tanto na direção como nos amortecedores, para melhorar a estabilidade a alta velocidade e o comportamento em curva. “ajustámos todos os parâmetros possíveis ao desenvolver o chassis de modo a conseguirmos a melhor configuração para uma aceleração imensa, bem como a experiência única do conforto e luxo da Bugatti”, revela Jachin Schwalbe, chefe de desenvolvimento do chassis da Bugatti.

Por fim, o novo Bugatti Chiron Super Sport segue as pisadas dos seus antecessores. Falamos do Bugatti Type 55 Super Sport de 1931, o “pai” da sigla Super Sport que apenas teve sucessor em 1993 com o EB110 Super Sport. Em 2010 a marca de Molsheim deu-nos o Veyron Super Sport que é agora substituído pelo Chiron Super Sport.