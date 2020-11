O Bugatti Chiron Sport é um dos hipercarros mais velozes, potentes e caros do mundo. Por si só já é um verdadeiro sonho para muitos, porém, a marca de luxo decidiu inovar e acrescentar valor com uma nova edição. O Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel é inspirado no sucesso da indústria das aeronaves no início do século XX. Para tal, a empresa vai fazer 20 unidades desta edição e o preço começa nos 2.88 milhões de euros. Quanto ao exterior, destaque para a pintura em cinzento escuro mate com uma enorme faixa branca que liga a dianteira à traseira do veículo. A isto incluiram ainda alguns detalhes como a bandeira francesa, mas também o logo especial desta edição.

No interior, o hipercarro está revestido por pele de cor camel e apresenta o logo desta edição em vários equipamentos como é o caso das cabeceiras do banco. Sem esquecer a numeração da edição na consola central. Quanto ao motor, falamos do W16 de 8.0 litros que debita 1500 cavalos e 1600 Nm de binário. A velocidade máxima é limitada eletronicamente aos 420 km/h.