Se o preço de 30 mil euros não o assusta e quer dar ao seu filho ou filha um presente diferente, a The Little Car Company desenvolveu uma réplica do Bugatti Baby de 1926.

O modelo é lançado para celebrar os 110 anos da Bugatti e foi desenvolvido pela “The Little Car Company”, sendo uma versão maior do modleo original construído em 1926 por Ettore Bugatti para o seu filho mais novo Jean Bugatti, como presente. No fundo, o Bugatti Baby era uma réplica á escala do Type 35. Curiosamente, o Baby foi tão elogiado que chegou à produção em série em 1937.

Este Bugatti Baby II foi anunciado em 2019, no Salão de Genebra, com os 500 exemplares previstos a serem todos vendidos. Porém, os recentes desenvolvimentos mundiais levaram alguns clientes a anularem as encomendas, libertando algumas unidades que estão disponíveis, não por encomenda, mas na base do primeiro a chegar é o primeiro a ser servido até acabarem as unidades disponíveis.

A diferença está no facto do Baby original ser uma réplica numa escala de 50% face ao Type 35, o Baby II tem 75% do tamanho original do Type 35. Pode, assim, albergar jovens a partir dos 14 anos e foi pensado, como disse Stephen Winkelmann, o CEO da Bugatti, como “forma de convidar uma nova geração de entusiastas a apaixonar-se pelo maravilhoso mundo da Bugatti”.

O Bugatti Baby II está disponível em três formatos. O Base (o Bugatti mais barato do mundo por 30 mil euros) tem uma carroçaria em fibra e uma bateria de 1,4 kWh estando limitado aos 20 km/h no modo “Novice” chegando aos 50 km/h no modo “Expert”. Todos têm diferencial autoblocante, modos de condução e travões hidráulicos. Depois, temos o Vitesse (preço de 43 mil euros) que tem carroçaria em fibra de carbono, bateria de 2,8 kWh e um moto de 13,4 CV. Pesando 230 kgs, tem uma velocidade máxima de 68 km/h e chega dos 0-60 km/h em 6 segundos. Há uma chave de potência tal como sucede no Chiron, por exemplo, com a potência extra libertada a permitir fazer derrapar os pneus traseiros. Tem travagem regenerativa, permitindo uma autonomia de 50 km, sendo que a bateria pode ser trocada em segundos.

Finalmente, o Pur Sang (58.500 euros) que é em tudo igual ao Vitesse, exceto a carroçaria em alumínio, utilizando a mesma forma de construção da época do Type 35 original. As suspensões têm a mesma geometria do Type 35 e outros detalhes como o volante de quatro raios removível, pedais em alumínio reguláveis. Quem comprar o Pur Sang passa a fazer parte do “Bugatti Owners Club” e serão convidados para assistir aos eventos do clube.