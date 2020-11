Começa a ser recorrente o renascer de algumas marcas com objetivo de dar continuação a modelos clássicos. É o caso da British Racing Motors (BRM) que pretende construir, em parceria com a empresa de restauro Hall and Hall, três recriações do Type 15, um dos designs mais conhecidos da marca que correu em Fórmula 1 nos anos 50. Contudo, isto não será uma recriação qualquer. De facto, a BRM, que não produz veículos desde os anos 70, vai utilizar as instalações da Hall and Hall para criar unidades com as especificações exatamente iguais aos Type 15 dos anos 50, modelo esse que só tem um único “sobrevivente” e é uma verdadeira peça de museu.

Para tal, os engenheiros vão trabalhar com mais de 20 mil desenhos originais, incluindo 5000 plantas do veículo. Para a BRM, este rigor é o que os separa das restantes reconstruções. O construtor anuncia ainda que vão utilizar os números de chassis originais deixados de parte nos anos 50, que foram dados à BRM, mas que nunca foram utilizados devido a mudanças no regulamento da Fórmula 1 na altura.

Estes Type 15 vão estar equipados com motores V16 de 1.5 litros que debitam 599 cavalos e têm red line aos 12 mil rpm. Toda esta potência chega às rodas traseiras através de uma transmissão produzida pela BRM com cinco velocidades. Quanto ao peso, o Type 15 é uma verdadeira “pena” visto que cifra 736,6 kg. Para além disso, beneficia de braços dianteiros estilo Porsche e tubo de Dion atrás.

Por fim, de referir que a primeira unidade produzida será para John Owen, filho de Sir Alfred Owen, ex-líder da equipa BRM, que infelizmente já faleceu. A BRM refere que são vários os pedidos de reserva para as duas unidades que falta, mas ficou estipulado que quem os comprar vai ter mesmo de os utilizar.

Fonte: Autocar