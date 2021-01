Se costuma percorrer a autoestrada A5 para se deslocar entre Cascais e Lisboa, esta notícia é para si. A Brisa anunciou que vai realizar trabalhos de reparação de pórticos na A5, uma medida que vai condicionar o trânsito entre hoje (12 de janeiro) e sábado (16 de janeiro). “A Brisa está a trabalhar para minimizar eventuais inconvenientes desta operação e agradece antecipadamente a compreensão dos automobilistas, estando certa de que os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança e conforto que resultam de uma autoestrada melhor adaptada às necessidades de quem a utiliza”, podemos ler em comunicado.

No que diz respeito a condicionamentos, estes começam hoje, 12 de janeiro, entre as 21 horas e as 7 horas do dia seguinte. Durante este período vai ocorrer a supressão de via esquerda e central, alternando com o corte de via direita e central, do km 10 ao km 9, no sentido Oeiras/Estádio Nacional. Entre as 21 horas de dia 13 de janeiro e as 7 horas de 14 de janeiro os trabalhos vão ser idênticos e no mesmo sítio, porém, no sentido inverso, ou seja, Estádio Nacional/Oeiras. Este último trabalho vai ser repetido nos períodos 14/15 de janeiro e 15/16 de janeiro.