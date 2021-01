A Bridgestone anunciou o lançamento do novo pneu Potenza Sport, um composto pensado para veículos com pretensões desportivas. Disponíveis na Europa a partir de janeiro de 2021, vai ser comercializado em 96 medidas de 17 a 22 polegadas, cobrindo assim grande parte do mercado. De acordo com a marca, os novos pneus oferecem “excelente capacidades” em piso seco e molhado, porém, destaca-se por níveis mais elevados de quilometragem face ao antecessor Potenza S001. Os Potenza Sport foram criados com recurso a tecnologias inovadoras, como é o caso das lamelas 3D que aumentam a rigidez ao cisalhamento, “com benefícios na travagem e resistência à abrasão”. Para além disso, recebe um novo reforço de coroa híbrida que maximiza o desempenho do pneu em alta velocidade.

Para já, a Bridgestone afirma que os pneus Potenza Sport desenvolvidos sob medida já foram selecionados como equipamento original por algumas marcas como é o caso da Maserati para o MC20, a Lamborghini para o Huracan STO e a BMW para o Série 8. “O Potenza Sport é o capítulo mais recente do longo legado da Bridgestone em alta performance”, afirma Emilio Tiberio, diretor técnico e diretor de operações da Bridgestone EMIA. “É o resultado da nossa história e inovação no automobilismo, combinada com o nosso compromisso de ir sempre mais além para atender às necessidades dos condutores e um investimento em pesquisa e desenvolvimento incomparável na indústria de pneus”, acrescentou.