O Brabus Rocket 800 Coupé é um “monstro” com 800 cv e 1000 Nm de binário que demora menos de 3,5 segundos a acelerar dos 0 aos 100 km/h.

Por si só, o Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé já é um verdadeiro “monstro” de performance. Equipado com o motor V8 de 4.0 litros biturbo sai de fábrica com 612 cv e 850 Nm de binário. Contudo, a Brabus, empresa alemã que dispensa apresentações, chegou à conclusão que é possível extrair um pouco mais de “sumo” do bloco V8. O resultado é a criação do Brabus Rocket 800 Coupé que, tal como o nome indica, chega aos 800 cv e 1000 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos (menos 0,4s do que o GLE 63 S), mas a empresa decidiu manter os 280 km/h de velocidade máxima limitada.

Tudo isto é acompanhado por um visual ainda mais agressivo graças a vários elementos estéticos em fibra de carbono, bem como, uma pintura em preto brilhante. As jantes são agora de 23 polegadas e a suspensão pneumática permite reduzir a altura ao solo em até 25 mm. Já no interior, os clientes podem escolher entre um revestimento em couro ou alcantara. Como é comum nas preparações da Brabus, os logos da Mercedes são substituídos pela letra “B”. Por fim, o preço não é conhecido, mas deverá ser superior ao preço base do Mercedes-AMG GLE 63 S.

Fotos: Brabus