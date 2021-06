A Brabus, preparadora alemã especializada na Mercedes, apresentou o seu mais recente projeto. Falamos do Brabus 900 Rocket, uma edição limitada a 25 unidades que deixa o Classe G com argumentos suficientes para fazer frente a alguns dos melhores supercarros da atualidade. Como podemos ver na galeria em cima, a empresa não se limitou a fazer uma melhoria ao nível de potência e performance. De facto, o exterior recebe um kit de carroçaria que confere uma imagem mais agressiva e robusta. Os principais destaques são a inclusão de uma asa traseira de grandes dimensões, capot com entrada de ar pronunciada, cavas de roda redesenhadas, jantes de 24 polegadas e ponteiras de escape laterais com um novo design.

Debaixo do capot, o Brabus 900 Rocket está equipado com o motor V8 de 4.5 litros sobrealimentado que debita uns impressionantes 900 cv e 1250 Nm de binário. Com estes argumentos consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos. No interior a Brabus adotou um visual que conjuga a pele preta, carbono e vermelho mate. Esta junção cria um habitáculo diferenciador e desportivo.