O novo Brabham BT62R é a versão de estrada do carro de competição BT62. Basicamente, é o mesmo carro ao ter uma estrutura tubular em aço, carroçaria em fibra de carbono e motor V8 atmosférico. No entanto, a Brabham teve de realizar algumas alterações para tornar o supercarro mais “sociável” em estrada. Em primeiro lugar, o exterior ganha um novo pacote aerodinâmico que garante uma asa traseira de menores dimensões. Para além disso, instalaram uma suspensão variável em altura para ajudar a ultrapassar os obstáculos que vão surgindo no caminho.

Relativamente ao motor, o 5.4 litros V8 atmosférico, este produz exatamente a mesma potência do carro de competição, 700 cavalos e 667 Nm de binário. Contudo, a Brabham recorreu a uma nova configuração que melhora a performance do veículo a andar em velocidades mais baixas. Seja com for, a potência continua a ser transmitida às rodas traseiras através da transmissão sequencial de seis velocidades operada por patilhas atrás do volante. Como seria de esperar, o sistema de escape também foi modificado de modo a ser menos audível, algo que os vizinhos dos donos vão, certamente, agradecer. Passando para o interior, a Brabham utilizou mais material insonorizante, novos bancos e ar condicionado.