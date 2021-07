O Bowler Defender é o carro escolhido para o troféu Bowler Defender Challenge.

Tal como noticiámos, a Jaguar Land Rover comprou a Bowler no final de 2019. A empresa britânica que se dedica à realização de derivações para competição faz agora parte do grupo JLR. Como seria de esperar, era uma questão de tempo até o novo Land Rover Defender receber uma preparação por parte da Bowler. O denominado Bowler Defender vai ser o veículo utilizado no troféu Bowler Defender Challenge, competição essa que vai realizar-se em 2022 no Reino Unido.

Face ao Land Rover Defender base, esta preparação diferencia-se por uma estética bem mais agressiva ao apresentar-se com uma secção dianteira redesenhada para melhorar a circulação de ar, vidros em policarbonato, asa traseira e uma altura ao solo 25 mm superior. Tudo isto é acompanhado por um chassis reforçado, nova suspensão da Fox e jantes de 18 polegadas com pneus cardados. Debaixo do capot encontramos o motor quatro cilindros de 2.0 litros com 300 cv. Por fim, de referir que a este Bowler Defender custa 117 mil euros, valor esse onde já está incluído o custo de inscrição na competição, bem como, assistência durante a mesma.